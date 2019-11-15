В Ростове-на-Дону состоялся отборочный матч чемпионата Европы-2021 между молодежными сборными России и Латвии. Российские футболисты добились уверенной победы со счетом 2:0.

В Ростове-на-Дону состоялся отборочный матч чемпионата Европы-2021 между молодежными сборными России и Латвии. Российские футболисты добились уверенной победы со счетом 2:0.Хозяева поля вышли вперед уже на 9-й минуте первого тайма, когда Игорь Дивеев головой переиграл вратаря гостей Ричарда Матревича. До перерыва счет не изменился. Стоит отметить, что на 29-й минуте прямую красную карточку получил капитан латвийской команды Даниэль Балодис, остановивший недозволенным приемом Федора Чалова.Во втором тайме россияне упрочили свое преимущество: на 66-й минуте Наиль Умяров при помощи рикошета отправил мяч в ворота соперника. Больше зрители голов не увидели.В шестом туре российские футболисты на выезде сыграют с командой Сербии. Встреча между ними состоится 19 ноября. В группе 5 наша команда вышла на первое место, набрав 11 очков. Идущие вторыми поляки имеют в активе 10 баллов и игру в запасе.