Женская сборная России по баскетболу потерпела поражение в матче первого тура отборочного раунда чемпионата Европы-2021 против Боснии и Герцеговины. Встреча проходила в Оренбурге и завершилась минимальным поражением россиянок со счетом 69:70.

Женская сборная России по баскетболу потерпела поражение в матче первого тура отборочного раунда чемпионата Европы-2021 против Боснии и Герцеговины. Встреча проходила в Оренбурге и завершилась минимальным поражением россиянок со счетом 69:70.В составе сорной России самой результативной баскетболисткой стала Мария Вадеева, набравшая 18 очков. У босниек наибольшую результативность продемонстрировала Джонквелл Джонс – у нее 29 набранных баллов.Россия выступает в группе "С", где помимо босниек соперниками российской команды станут команды Швейцарии и Эстонии. Следующим соперником российских баскетбоилсток станет как раз эстонская сборная. Выездная встреча состоится 17 ноября.В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители своих групп (всего их девять), а также пять команд, занявших вторые места с наилучшими показателями.