К переговорам по ограничению ракет средней и меньшей дальности должны быть подключены все ядерные державы, не только Китай, но и Франция и Великобритания.

К переговорам по ограничению ракет средней и меньшей дальности должны быть подключены все ядерные державы, не только Китай, но и Франция и Великобритания.Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая в столице Бразилии на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС.Так российский лидер ответил на вопрос, как относится председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин к возможности трехстороннего соглашения между Москвой, Вашингтоном и Пекином по запрещению ракет средней и меньшей дальности.Путин отметил, что официальная позиция Китая, если судить по заявлению ее министерства иностранных дел, заключается в том, что ядерный потенциал Пекина существенно меньше аналогичного у Москвы и Вашингтона, а потому КНР считает, что еще не настало время, когда ему необходимо принимать участие в подобных переговорах.Глава государства сообщил, что, действительно, на сегодняшний день Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки являются самыми крупными в мире ракетно-ядерными державами.