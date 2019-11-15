Эксперты научили россиян выгодно хранить деньги. Сейчас граждане массово отказываются от депозитов.

Эксперты научили россиян выгодно хранить деньги. Сейчас граждане массово отказываются от депозитов.Как оказалось, сейчас жители нашей страны все чаще инвестируют финансы в различные компании или облигации. Такой способ хранения накоплений называют весьма разумным. Россияне все чаще стали отказываться от обычных банковских накопительных счетов и покупать ценные бумаги."В поисках более высокой доходности россияне обратились к паевым инвестиционным фондам", – передает слова исследователей из Сбербанка . В организации подчеркнули, что 62% россиян, живущих в крупных и средних городах, формируют личные сбережения. Из них почти все копят в рублях – более 90% опрошенных. В долларах средства хранят 11% респондентов, а в евро – 9%. Валютные вклады прежде всего используют в качестве защиты накоплений.Ранее издание сообщало, что россияне стали чаще откладывать деньги на старость и на образование. Средняя сумма, которую россияне могут назвать сбережениями, составляет 100 тысяч рублей. Исследователи отмечали, что около половины граждан откладывают средства без конкретной цели. Впрочем, их число сократилось практически на четверть.По сравнению с 2017 годом напротив увеличилось число граждан, которые копят деньги "на старость" с 16 до 25%. По мнению экспертов, это связано со снижением покупательской способности и влиянием пенсионной реформы. Кроме того, самыми популярными целями для накопления средств оказались отдых, ремонт, покупка квартиры или автомобиля.