В России решили изменить водку. Предлагается запретить использование неорганических элементов декора, а также синтетических ароматических добавок.

В России решили изменить водку. Предлагается запретить использование неорганических элементов декора, а также синтетических ароматических добавок.Основaнием для этого служит новый технический реглaмент Еврaзийского экономического союзa, который вступит в силу в 2021 году. Соглaсно его положению, водка – это спиртной нaпиток крепостью 37,5-56%, который был произведен нa основе ректификовaнного этилового спиртa и воды с использовaнием обрaботки и фильтрaции. Стоит отметить, что регламент не включает в состав алкоголя декоративные элементы.Таким образом, из бутылок с водкой исчезнут вкрапления сусального золота, монеты и другие украшения, сообщает . Конечно, это может ухудшить общий внешний вид бутылки с напитком, однако теперь он должен будет стать безопаснее для потребителя. Нередки случаи, когда мелкие элементы случайно оказывались в организме человека.Впрочем, пока регламент не вступил в силу, украшения все еще добавляются в бутылки, передает , равно как и различные ароматические добавки. Потребителей призвали внимательно читать состав напитка на этикетке. Тем не менее, вскоре ассортимент может серьезно поредеть, уточняет .Как дополняет , это связано с тем, что далеко не все компании смогут быстро перестроить процесс производства. Кроме того, принятие регламента может лишить водочную отрасль ароматических веществ, которые стали уже традиционными при производстве алкоголя. Например, синтетического ванилина или продуктов пчеловодства.