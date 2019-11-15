К сожалению, с каждым годом кражи с карт происходят все чаще. Аферисты придумывают все более изощренные методы обмана граждан.

К сожалению, с каждым годом кражи с карт происходят все чаще. Аферисты придумывают все более изощренные методы обмана граждан.Теперь мошенники стали использовать в своих корыстных целях так называемые card2card-платформы. Они помогают отслеживать переводы между банковскими картами при помощи онлайн-сервисов.Весь процесс происходит следующим путем: клиент вводит свои данные в приложении. После этого ему звонят аферисты, которые представляются сотрудниками банка, и просят назвать код из сообщения.Если россиянин сообщает его, то деньги моментально оказываются на виртуальной карте. К таким относятся "Яндекс. Деньги", QIWI или Webmoney. Лишь после этого злоумышленники могут вывести средства с онлайн-кошелька, сообщает ."Чаще card2card-сервисы используются в качестве транзитного этапа по выводу денег, конечная точка – физический "пластик", с которого можно снять наличные", – отметил глава департамента информационной безопасности ОТП банка Сергей Чернокозинский.Эксперты просят россиян относиться внимательнее к такого рода звонкам и не спешить сообщать даже незначительные на первый взгляд данные. Примечательно, что на сегодняшний день доля таких афер составляет уже около 80% от общего числа.