Заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях нельзя трактовать как запрет посуточной аренды квартир, поскольку эти гражданско-правовые отношения не имеют отношения к гостиничным услугам.

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин пояснил, что постановление правительства о запрете использования жилых помещений в качестве гостиниц не приведет к ограничению прав российских граждан на аренду жилья. Государственный деятель напомнил, что с 1 октября жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, но аренда квартиры таковой услугой не является.Также нюансы постановления прокомментировал заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов. Он заявил, что запрет гостиниц в жилых помещениях нельзя трактовать как запрет посуточной аренды квартир, поскольку эти гражданско-правовые отношения не являются гостиничными услугами.По словам государственного деятеля, этот документ — приведение в соответствие нормативных актов с законами о хостелах. Сергей Пахомов отметил, что в данном постановлении нового нет ничего, а краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе, поскольку это свобода распоряжения имуществом.Зампред Госдумы по ЖКХ пояснил, что если речь идет о гостиничных услугах, то они предполагают соответствующий перечень требований, в числе которых смена постельного белья, уборка, обязательная регистрация гостей в ФМС, а аренда жилья подразумевает гражданско-правовые отношения, сообщает РИА Новости.Сергей Пахомов отметил, что аренду никто запретить не может. На сегодня речи об этом не идет. Краткосрочная, в том числе посуточная аренда квартир в России не была запрещена.По этому поводу высказался ответственный секретарь экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. По его словам, при сдаче квартиры есть единственное обязательное и важное условие — отражение полученного дохода в налоговой декларации. При этом пользование жилыми помещениями допускается с учетом соблюдения прав и законных соседей, например, требование пожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы, отсутствие шума и так далее.Адвокат "Лиги хостелов" Галина Петровская пояснила, что между оказанием гостиничных услуг и договором найма — огромная пропасть, это два вида гражданских отношений. Так, по договору найма необходимо предоставить возможность проживания в изолированном помещении, а организация хостела не может вестись в жилых помещениях в связи с этим запретом. То есть если комната сдается целиком, это совершенно легальная деятельность.С 1 октября 2019 года в силу вступил федеральный закон, в соответствии с которым хостелы и мини-гостиницы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов.