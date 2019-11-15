Сотни одаренных детей из разных уголков России вновь получили возможность продемонстрировать свои таланты на всю страну. На канале Россия 1 стартует новый сезон легендарного конкурса Синяя птица.

"Синяя птица" вновь расправляет крылья. В воскресенье, 17 ноября, на телеканале "Россия 1" стартует уже шестой сезон Всероссийского конкурса самых талантливых, смелых и одухотворенных детей. Больше жанров, больше удивительных историй и таких эмоциональных моментов, когда на сцену выходят ставшие большими артистами выпускники прошлых сезонов.Окутанная языками пламени Олеся Шилова взмывает над сценой. Гимнастка из Архангельска: номер — невероятной красоты и сложности.Полет за мечтой на главной детской телесцене страны: обыкновенное чудо — от необыкновенных детей. Самые талантливые юные артисты со всей России, чья жизнь изменится на глазах у миллионов. Новое путешествие "Синей птицы"!"Талант самовозобновляется. Рождаются новые дети, они, в том числе, смотрят те программы, в которых видят своих талантливых сверстников, их это вдохновляет, и в результате некоторые из ребят, которые сегодня будут выступать на сцене, это ребята, которые родились тогда же, когда и "Синяя птица", — говорит ведущая Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская.Затаив дыхание, за их взлётом следила вся страна. Выпускники прошлых сезонов — уже звёзды. Иван Бессонов — первый российский музыкант, покоривший классическое Евровидение. Елисей Мысин — тот самый 5-летний пианист-виртуоз, так полюбившийся зрителям "Синей птицы". Спустя три года после проекта пианисты на сцене Большого театра: выступление на юбилейном вечере Александры Пахмутовой."Почему уже из года в год "Синяя птица" имеет такую колоссальную популярность? Потому что это настоящее искусство. Каждый, кто выходит на эту сцену, имеет огромный шанс стать большими артистами", — считает член жюри конкурса Денис Мацуев.Еще больше сюрпризов в новом сезоне. Путь к мечте, который начинается здесь и сейчас. За каждым номером невероятные истории — радости и слёз, поражений и побед. И, кажется, невозможное возможно!Сложнейшие трюки от братьев Гусевых и Макcима Абрамова, для которого скейт сначала был средством передвижения. Теперь он борется за победу в проекте как профессиональный спортсмен.Дети и их недетские достижения, звёздное жюри и знаменитые гости — актёры, режиссёры, музыканты. И, конечно, новые таланты. "Синяя птица" начинает свой полёт!"Ты понимаешь, какой рост ещё впереди, если они сейчас действительно способны так удивлять, что будет дальше", — восхищен член жюри, народный артист России Сергей Безруков.Новый сезон конкурса юных талантов "Синяя птица" уже в это воскресенье на телеканале "Россия".