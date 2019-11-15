Едут по трассе два ГАИшника, смотрят прямо на дороге дохлый осел валяется. Остановились, затащили его на заднее сиденье, чтобы никто на него не наехал и в аварию не попал. Едут дальше. Смотрят поп стоит на дороге голосует. Думают, давай возьмем, заодно и приколемся на батюшкой. Залез поп на заднее сиденье, видит осел дохлый лежит, ну он у ментов и спрашивает:
- Куда отроки осла везете?
- Да вот, батюшка везем его в Духовную Семинарию поступать уучиться. А поп не дурак говорит: "А что если по конкурсу не пройдет, так и останется в ГАИ работать?"
еще анекдот!