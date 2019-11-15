Во Владимир прибудут спортсмены из 15 регионов.

Во Владимире уже в 32й раз стартовал традиционный турнир по Самбо на Кубок Александра Невского. Он продлится 3 дня.С 1992 года соревнования носят статус всероссийских, его победители имеют право на получение звания "мастера спорта России". Он приурочен ко всероссийскому Дню Самбо, который отмечают 16 ноября. В этом году во Владимир приехали более 100 спортсменов из 15 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других. Уровень традиционно -высокий. Все спортсмены не ниже кандидатов в мастера спорта. Соревнования по спортивному и боевому самбо в мире очень популярны. Многие из чемпионов по смешанным единоборствам представляют именно этот вид спорта. Среди них прославленные российские спортсмены Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко и Олег Тактаров.Федор Зезюлин, исполнительный директор областной федерации самбо: «Провести на таком хорошем уровне, как это обычно, - первая задача. Могу отметить, что в прошлом году у нас сразу три спортсмена выполнили звание "мастер спорта России", а подготовить такого спортсмена каждый год, не очень получается. Но я думаю, что в этом году наши результаты будут поскромней.»