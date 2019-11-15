Злоумышленники под видом сотрудников газовой компании пришли к пенсионерке якобы для проверки оборудования...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали мужчину и женщину по подозрению в краже денежных средств и ювелирных изделий у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 72-летняя женщина, проживающая на Новогиреевской улице. По словам потерпевшей, она обнаружила пропажу денежных средств и ювелирных изделий, после того как из квартиры ушли незнакомцы, представившиеся сотрудниками газовой компании. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летний и 28-летняя приезжие.Установлено, что злоумышленники под видом сотрудников упомянутой выше организации пришли к пенсионерке якобы для проверки оборудования. Мужчина направился на кухню вместе с хозяйкой, в то время как женщина прошла в комнату и похитила деньги и украшения, после чего вместе с напарником покинула помещение. Похищенным подозреваемые воспользовались по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73