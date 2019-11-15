В последнее время Александр Лукашенко взял за правило: что ни публичное выступление, то порция антироссийских заявлений. Накануне президент Белоруссии с присущей ему эмоциональностью озвучил новые претензии в адрес Москвы. Дескать, та воспринимает Минск как нахлебника. Россиян возмутили слова Батьки.
В последнее время Александр Лукашенко взял за правило: что ни публичное выступление, то порция антироссийских заявлений. Накануне президент Белоруссии с присущей ему эмоциональностью озвучил новые претензии в адрес Москвы. Дескать, та воспринимает Минск как нахлебника. Россиян возмутили слова Батьки.
На днях Александр Лукашенко встречался с главой погранслужбы
Белоруссии Анатолием Лаппо и главой Совбеза Станиславом Засем. В какой-то
момент Батька, видимо, не сдержался, и скатился в антироссийскую риторику.
Он призвал Москву поддержать Минск оружием, поскольку
белорусы, заявил президент, защищают Россию с западного направления. "Не
надо вякать в СМИ и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на
ногах", – возмутился Лукашенко.
Пользователи рунета напомнили белорусскому лидеру, что
несколько лет назад он отказался от размещения военной базы, но зато имеет
наглость требовать от Москвы бесплатное оружие. "Совсем стыд потерял,
старый. Пора на покой", – написал на своей странице в "Твиттер"
блогер "Кремлевский Связной".
Лукашенко потребовал от Путина истребители. За несколько лет до этого он отказался от размещения российской авиабазы в Белоруссии. Совсем стыд потерял, старый. Пора на покой.
— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)
Другие пользователи напомнили, что население Белоруссии
меньше, чем в Москве. "Про какую гирю он говорит?" – недоумевает читатель
сайта агентства РИА Новости. Третьи отметили, что гиря на ногах у России – не
Белоруссия, а ее руководство во главе с .
Напомним, последнее время Москва и Минск ведут
непростые переговоры об интеграции. Планируется, что дорожную карту Владимир
Путин и подпишут 8 декабря – в день 20-летия Союзного
государства двух стран.