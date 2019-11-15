В последнее время Александр Лукашенко взял за правило: что ни публичное выступление, то порция антироссийских заявлений. Накануне президент Белоруссии с присущей ему эмоциональностью озвучил новые претензии в адрес Москвы. Дескать, та воспринимает Минск как нахлебника. Россиян возмутили слова Батьки.

В последнее время Александр Лукашенко взял за правило: что ни публичное выступление, то порция антироссийских заявлений. Накануне президент Белоруссии с присущей ему эмоциональностью озвучил новые претензии в адрес Москвы. Дескать, та воспринимает Минск как нахлебника. Россиян возмутили слова Батьки.На днях Александр Лукашенко встречался с главой погранслужбыБелоруссии Анатолием Лаппо и главой Совбеза Станиславом Засем. В какой-томомент Батька, видимо, не сдержался, и скатился в антироссийскую риторику.Он призвал Москву поддержать Минск оружием, посколькубелорусы, заявил президент, защищают Россию с западного направления. "Ненадо вякать в СМИ и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря наногах", – возмутился Лукашенко.Пользователи рунета напомнили белорусскому лидеру, чтонесколько лет назад он отказался от размещения военной базы, но зато имеетнаглость требовать от Москвы бесплатное оружие. "Совсем стыд потерял,старый. Пора на покой", – написал на своей странице в "Твиттер"блогер "Кремлевский Связной".Лукашенко потребовал от Путина истребители. За несколько лет до этого он отказался от размещения российской авиабазы в Белоруссии. Совсем стыд потерял, старый. Пора на покой.— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)Другие пользователи напомнили, что население Белоруссиименьше, чем в Москве. "Про какую гирю он говорит?" – недоумевает читательсайта агентства РИА Новости. Третьи отметили, что гиря на ногах у России – неБелоруссия, а ее руководство во главе с .Напомним, последнее время Москва и Минск ведутнепростые переговоры об интеграции. Планируется, что дорожную карту ВладимирПутин и подпишут 8 декабря – в день 20-летия Союзногогосударства двух стран.