Нумеролог Клара Кузденбаева сделала сенсационное
заявление. Она предсказала, сколько наследников родит Ксения Собчак от своего
мужа-режиссера.
Нумеролог Клара Кузденбаева сделала сенсационное
заявление. Она предсказала, сколько наследников родит Ксения Собчак от своего
мужа-режиссера.
Оказывается, у звездной пары хорошая совместимость с
точки зрения нумерологии. Об этом свидетельствует сделанный экспертом расчет отношений
светской львицы и Константина Богомолова.
По
мнению нумеролога, в нем явно прослеживается рождение двоих детей. Второй
малыш, судя по дате рождения Ксении Собчак, должен родиться в течение года. Кузденбаева
полагает, что это будет девочка.
У
Богомолова же по программе выходит мальчик. И он родится через пять лет, сообщает
"Несмотря на то,
что супруги очень разные, совместимость по нумерологии у них равна четырем, это
хороший показатель", — сообщила нумеролог.
13 Ноя 2019 в 8:57 PST
По словам
эксперта, у Ксении Собчак с режиссером есть реальный шанс сохранить свой брак,
несмотря на все негативные прогнозы злопыхателей. Но это будет лишь в том
случае, если теледива постарается прислушаться к своему мужу.
Нумеролог
отметила, что в настоящее время Ксения Собчак откровенно довлеет над ним. И зря,
поскольку ее муж лучше разбирается в людях, обладая чуть ли не гипнотическими
способностями.
15 Сен 2019 в 4:31 PDT
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