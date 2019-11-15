Нумеролог Клара Кузденбаева сделала сенсационное заявление. Она предсказала, сколько наследников родит Ксения Собчак от своего мужа-режиссера.

Нумеролог Клара Кузденбаева сделала сенсационноезаявление. Она предсказала, сколько наследников родит Ксения Собчак от своегомужа-режиссера.Оказывается, у звездной пары хорошая совместимость сточки зрения нумерологии. Об этом свидетельствует сделанный экспертом расчет отношенийсветской львицы и Константина Богомолова.Помнению нумеролога, в нем явно прослеживается рождение двоих детей. Второймалыш, судя по дате рождения Ксении Собчак, должен родиться в течение года. Кузденбаеваполагает, что это будет девочка.Богомолова же по программе выходит мальчик. И он родится через пять лет, сообщает"Несмотря на то,что супруги очень разные, совместимость по нумерологии у них равна четырем, этохороший показатель", — сообщила нумеролог.13 Ноя 2019 в 8:57 PSTПо словамэксперта, у Ксении Собчак с режиссером есть реальный шанс сохранить свой брак,несмотря на все негативные прогнозы злопыхателей. Но это будет лишь в томслучае, если теледива постарается прислушаться к своему мужу.Нумерологотметила, что в настоящее время Ксения Собчак откровенно довлеет над ним. И зря,поскольку ее муж лучше разбирается в людях, обладая чуть ли не гипнотическимиспособностями.15 Сен 2019 в 4:31 PDTМатериал дополняется