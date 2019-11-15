Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин будет вынужден пропустить отборочный матч чемпионата Европы-2020 против бельгийцев из-за проблем со здоровьем.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин будет вынужден пропустить отборочный матч чемпионата Европы-2020 против бельгийцев из-за проблем со здоровьем."Головин и в Сочи вышел на одну тренировку, и сегодня пробовал тренироваться. У него есть проблемы, которые помешают ему сыграть завтра", – цитирует Черчесова РИА Новости.Ранее сообщалось, что Головин вернулся в общую группу национальной команды. Напомним, что матч между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.