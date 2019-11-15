В Прямом эфире – о громком скандале в российском шоу-бизнесе: 25-летняя Ангелина Дорошенкова – бывшая студентка МГИМО, ставшая порноактрисой, обвиняет секс-символа 1990-х Богдана Титомира в домогательствах, избиениях и попытке изнасилования.

В "Прямом эфире" – о громком скандале в российском шоу-бизнесе: 25-летняя Ангелина Дорошенкова – бывшая студентка МГИМО, ставшая порноактрисой, обвиняет секс-символа 1990-х Богдана Титомира в домогательствах, избиениях и попытке изнасилования.Певец, в свою очередь, рассказывает, что жертвой, напротив, оказался он и даже зафиксировал побои в тот же злополучный вечер.На вопрос, почему Ангелина не обратилась в полицию и не сняла побои, она отвечает, что опасается проблем, поскольку ей якобы уже поступали угрозы, а "у Титомира серьезные связи".Певец знакомства с Дорошенковой, которую он знает как "порношлюшку Брилсен", не отрицает, но призывает не верить ее версии событий.Богдан утверждает, что мирно спал в одном из домов на охраняемой территории и проснулся от того, что кто-то его толкает.Когда же он увидел Ангелину, то не сразу ее узнал и поэтому отпихнул, а потом все-таки потянул девушку за футболку.Однако Ангелина пнула его в пах и начала кричать, после чего Титомир ее вытолкал из комнаты.Свидетелем происходившего была подруга Ангелины, которая в итоге и пришла ей на помощь.Приятель Титомира — музыкальный критик Сергей Соседов, со своей стороны, этому рассказу Дорошенковой не верит и говорит, что все рассказанное — "курам на смех".Что ответила ему Дорошенкова, и что показал детектор лжи? Как вспоминает знакомство с Ангелиной Богдан Титомир, и почему ради съемок в порно она ушла из МГИМО? К кому певец нагло приставал в прямом эфире, и как отзываются о нем коллеги по сцене?Подробности скандала – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".