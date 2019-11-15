Человек, подозреваемый в стрельбе в школе города Санта-Кларита в Калифорнии, задержан и в настоящее время проходит лечение в местной больнице. Об этом сообщается в четверг, 14 ноября, в Twitter на странице шерифа округа Лос-Анджелес. Кроме того, стало известно о смерти одного пострадавшего.

Человек, подозреваемый в стрельбе в школе города Санта-Кларита в Калифорнии, задержан и в настоящее время проходит лечение в местной больнице. Об этом сообщается в четверг, 14 ноября, в Twitter на странице шерифа округа Лос-Анджелес. Кроме того, стало известно о смерти одного пострадавшего.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Калифорнии не менее шести человек получили огнестрельные ранения. Инцидент произошел в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.На странице в Twitter больницы Henry Mayo сообщается о смерти одного пострадавшего в результате стрельбы: "Одна женщина умерла, двое мужчин находятся в критическом состоянии". При этом отмечается, что один пострадавшей пребывает в хорошем состоянии.Местные СМИ сообщают, что стрельбу устроил 15-летний подросток в черной одежде.Ранее сообщалось о стрельбе в колледже Благовещенска, которую устроил учащийся. Один человек погиб, трое пострадали. Сам стрелок покончил с собой.