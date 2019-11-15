В квартире жилого дом на северо-востоке Москвы обнаружены мертвыми солистка рок-группы Маневры Надира Садыкова и ее мать. Как сообщил источник в правоохранительных органах, тела женщин пролежали в ванной несколько месяцев. В мусорном ведре были найдены несколько пустых блистеров от снотворного.

В квартире жилого дом на северо-востоке Москвы обнаружены мертвыми 44-летняя солистка рок-группы "Маневры" Надира Садыкова и ее мать.Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах, тела женщин пролежали в ванной несколько месяцев.Спасатели и полиция прибыли на квартиру после сообщения 70-летнего дяди певицы, который последний раз разговаривал со своей сестрой (матерью Надиры) в апреле.Квартиру, закрытую на два замка, пришлось вскрывать. В мусорном ведре были найдены несколько пустых блистеров от снотворных лекарств.Соседи сообщили, что не видели женщин с июля, а певица заходила на свою страницу в соцсети в последний раз 2 августа.