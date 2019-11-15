Итоги саммита БРИКС стали одной из главных тем заседания Совета безопасности РФ. Владимир Путин провел его после возвращения в Москву. А во Франции и Германии подтвердили, что их лидеры примут участие во встрече в нормандском формате. Накануне Украине были посвящены несколько вопросов на пресс-конференции Путина по итогам саммита.

Итоги саммита БРИКС в столице Бразилии стали одной из главных тем сегодняшнего заседания Совета безопасности России. Владимир Путин провел его после возвращения в Москву. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент проинформировал собравшихся о своих двусторонних контактах на полях форума.А во Франции и Германии подтвердили, что их лидеры примут участие во встрече в нормандском формате 9 декабря в Париже и надеются на достижение реальных результатов. О том, что нет смысла встречаться, если нет надежды выйти на конкретные договоренности, не раз говорил Владимир Путин. Накануне Украине были посвящены несколько вопросов на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.Фотографии лидеров пяти государств на первых страницах крупнейших изданий. Итоги саммита подводит и мировая пресса. В разных странах выделяют разные темы. В Южной Америке обращают внимание на то, что была затронута тема климата, столь актуальная для континента. Европейские медиа выделяют несогласие БРИКС с протекционизмом в мировой торговле.Особое внимание уделено итоговой пресс-конференции Владимира Путина. Сразу несколько вопросов про Украину и возможность отдельной встречи с президентом Зеленским — с таким предложением недавно выступил Нурсултан Назарбаев."Что касается инициативы Нурсултана Назарбаева. Он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастья не за морями. За морем и телушка полушка, да дорог перевоз. Знаете такую русскую пословицу? Вот, так вот не за морем, не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться. Сейчас о встрече до нормандского формата речь не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в нормандском формате. Что же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи? Я думаю, в этом никто не заинтересован, ни я, ни президент Зеленский", — говорит президент РФ Владимир Путин.Но суетится Киев. Глава украинского МИД неожиданно предложил вернуться к формату Нуланд и в интервью BBC заявил, что Киеву нужен американский помощник в минском и нормандском форматах. Сигналы, подобные этому, вызывают в Москве недоумение."То, что произведено отведение сил в двух критических точках, это хорошо, мы это приветствуем. Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Мы видим, например, что министр иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от минских соглашений. Ну, это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там может идти тогда речь, я не очень понимаю. Мы слышим от первых лиц Украины также и о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик", — указал Владимир Путин.Чтобы в тупик не зашли переговоры по газу, Владимир Путин еще раз напоминает, что Москва готова достичь соглашения. Намерение работать в вопросе газового транзита и с Россией, и с Украиной сегодня еще раз подтвердила и Еврокомиссия. Пока же Киев словно намеренно обостряет ситуацию, а вместо прямых поставок предпочитает более дорогие реверсные из Европы."Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы в другую. Чушь это. Понимаете? Сапоги всмятку. Это нереально абсолютно. Вот в свое время приезжал господин Медведчук и Бойко, встречались с председателем правительства России. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал газ более дешевый на 25%. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы от этого. Я считаю, что это реальная, зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины. Что происходит в реалиях? Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде на 6 с лишним миллиардов. Ну, бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать. Пожалуйста. Мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам. Мы готовы, пожалуйста. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран, то пожалуйста. Она взяла на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают. Мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", — объяснил президент России.Еще одна тема — российско-американские отношения. Журналисты спросили, возможна ли встреча с Трампом в Москве, ведь американский президент приглашен на празднование 75-летия Победы."Приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным и верным шагом. Но это не нам решать. Но если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать", — ответил Владимир Путин.Обсудить есть что — прежде всего, систему по контролю над вооружениями, которую Вашингтон настойчиво расшатывает. США ставят условия: договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности будет, если только Китай поставит свою подпись."Ну, если подключать Китай, то почему только Китай? Давайте будем подключать и Францию, и Великобританию, и другие страны, которые вроде как не признаны в качестве ядерных держав официально, но все в мире знают, они этого не скрывают, что они таковыми являются. Ведь невозможно себе представить ситуацию, когда кто-то будет что-то снижать, а другие будут бесконтрольно наращивать", — считает президент России.О том, какую проверку на прочность выдерживает международная безопасность и правопорядок, говорит ситуация в Южной Америке. Вот последняя иллюстрация из Боливии, где президент покинул свой пост под давлением: временное правительство угрожает журналистам, упоминающим в репортажах возможное возвращение Моралеса. Его противники охотятся на корреспондента RT. Толпа сорвала его прямое включение из Ла-Паса, а затем, окружив, преследовала и выкрикивала ругательства."Когда я смотрю на все, что происходит, например, в Боливии, о чем я думаю? Возникла ситуация, когда власти нет совсем. Вообще, это напоминает Ливию, хотя нет здесь прямого вооруженного вторжения извне, но... Страна на самом деле находится на пороге хаоса", — говорит Владимир Путин.На пороге хаоса стояла и Сирия. Выбраться из пропасти удалось благодаря российским военным, подчеркивает Владимир Путин.- С одной стороны, очевидны вроде бы успехи российской антитеррористической операции в регионе…- Почему вроде бы? Они очевидны. Почти 90% территории освобождено от террористов, и не просто освобождено, а поставлено под контроль легитимного правительства Сирии, чего мы и добивались, что мы и сделали.Но угроз для глобальной безопасности еще немало. Есть риск возвращения боевиков из тюрем домой — и в страны ЕС, и в направлении российских границ."После того, как сирийские пограничники встали вдоль сирийско-турецкой границы, и мы имеем больше информации по тому, кто находится в лагерях, мы знаем, что там сотни боевиков выходцев из России и несколько тысяч из стран СНГ. А сколько уничтожено? Не меньше, если не больше. Поэтому да, это всеобщая проблема. Для всех стран существует угроза инфильтрации выхода боевиков с территории Сирии. Мы знаем трагические случаи использования боевиков, которые прошли боевой опыт в Сирии, когда они наносили удары по некоторым европейским странам. Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия", — уверен президент России.Причем действовать необходимо, как можно быстрее и решительнее.