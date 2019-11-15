Российский нападающий Лос-Анджелес Кингз Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию со своим выводом из состава команды. 36-летний россиянин объяснил данное решение, и признался, что готов продолжать играть за свою команду.

Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию со своим выводом из состава команды. 36-летний россиянин объяснил данное решение, и признался, что готов продолжать играть за свою команду."Не знаю, о чем там сообщали. Я являюсь обычным игроком. Мы идем на последнем месте, а тренер должен делать что-то для изменения ситуации, — приводит слова Ковальчука РИА Новости. – Я здесь каждый день ради парней и команды. Если я понадоблюсь, то готов выходить на лед. Нам просто нужно собраться и работать".Напомним, что накануне стало известно о том, что в "Лос-Анджелесе" ведут процесс расторжения контракта с россиянином. Причиной этого является не устраивающая игра Ковальчука. В текущем сезоне он провел 17 игр регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.