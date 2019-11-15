Сборная Турции по футболу стала еще одной командой, гарантировавшей себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года. В матче девятого тура отборочного этапа Евро-2020 Турция сыграла в безголевую вничью с Исландией – 0:0.

Сборная Турции по футболу стала еще одной командой, гарантировавшей себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года. В матче девятого тура отборочного этапа Евро-2020 Турция сыграла в безголевую вничью с Исландией – 0:0.Для досрочного выхода на чемпионат Европы турецкой сборной этого результата хватило. Она набрала 20 очков и стала недосягаемой для тех же исландцев, оставшихся с 16 баллами на третьем месте. Командами осталось провести по одному матчу квалификации.А вот кому еще стала выгодна ничья Исландии, так это занимающей второе место Франции, которая благодаря этому результату конкурентов также завоевала путевку на чемпионат Европы. У нее 18 очков и еще два матча отбора.Даже в случае двух поражений и победы Исландии в своих матчах и равенстве очков преимущество будет у французов из-за результатов личных встреч. Исландия же лишилась шансов завоевать путевку на Евро напрямую, но еще будет иметь возможность сделать это через плей-офф.