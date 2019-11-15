Мужчина, подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Крыму, тело которой обнаружили 15 ноября после двух дней поисков, раскаялся в содеянном.

Мужчина, подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Крыму, тело которой обнаружили 15 ноября после двух дней поисков, раскаялся в содеянном.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Следственном комитете России, предоставив видео, на котором подозреваемый сообщает, что понял, что совершил, "когда пришел в себя".На допросе мужчина рассказал, что задушил пятилетнюю падчерицу из-за неприязненных отношений, после чего вывез ее тело из дома, спрятав в канаве.Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева заявила о том, что проведет свое расследование по поводу действий органов опеки, которые не обращали внимание на то, что мужчина длительное время проживал с двумя маленькими детьми один, в то время как мать на длительное время покидала семью.Трагедия произошла 12 ноября в селе Кропоткино Раздольненского района. Ранее сообщалось о том, что после совершения преступления подследственный попытался выехать вместе с младшим сыном в соседнее государство (предположительно, Украину), но это ему не удалось и он вернулся. После чего с целью создать себе алиби сообщил в полицию об исчезновении падчерицы, чья мать в настоящее время находится в Китае.По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека". Оно предполагает до 20 лет заключения.