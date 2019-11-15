Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко будет похоронена в своей родной станице Старовеличковская. Похороны состоятся 16 ноября.

Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко будет похоронена в своей родной станице Старовеличковская. Похороны состоятся 16 ноября."Через несколько часов родители Насти прилетят сюда, а завтра в 11 часов утра пройдет отпевание в церкви. После этого состоятся похороны. На каком именно кладбище станицы она будет похоронена, нам пока не известно. Только что я говорил с отцом Анастасии, он сказал, что нужно дождаться приезда", — рассказал ГТРК "Кубань" председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Евгений Тарасенко.По предварительной версии, историк и доцент Олег Соколов убил Анастасию Ещенко 7 ноября. А ночью девятого числа расчленил тело девушки, чтобы замести следы. Утром этого же дня Соколов с рюкзаком, в котором находился травматический пистолет и отрубленные руки, был задержан на набережной Мойки, его достали из воды. Впоследствии ученый был задержан по подозрению в убийстве и арестован до 8 января.Напомним, Настя являлась бывшей ученицей и возлюбленной Соколова. Совместно они написали несколько научно-исследовательских работ. Кроме того, пара проживала в квартире 63-летнего историка, расположенной на набережной реки Мойки, позже СК и нашел здесь фрагменты женского тела. На заседании суда бывший доцент признался в преступлении, и рассказал, что мотивом стала ссора с девушкой.