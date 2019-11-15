Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве студентки Анастасии Ещенко, перевели из изолятора временного содержания в СИЗО Кресты. Об этом рассказал журналистам ..

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве студентки Анастасии Ещенко, перевели из изолятора временного содержания в СИЗО "Кресты". Об этом рассказал журналистам адвокат историка Александр Почуев.Напомним, в пятницу, 15 октября, на набережной реки Мойки был проведен следственный эксперимент с участием Олега Соколова. Как сообщает ТАСС, для безопасности на историка надели бронежилет и каску, а правоохранители перекрыли участок улицы.