Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вытащил 8 000 рублей из кошелька, оставленного в служебном помещении сауны без присмотра.

Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вытащил 8 000 рублей из кошелька, оставленного в служебном помещении сауны без присмотра. Оставшись незамеченным, он скрылся с места преступления. Деньги злоумышленник потратил на собственные нужды.он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, за которое ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает Октябрьский районный суд областного центра