В ночь на 15 ноября в одном из хосписов Казани ушла из жизни 30-летняя Айгуль Фазыйлова. Женщина, у которой был рак груди четвертой степени, стала известна после участия в нескольких выпусках программы Прямой эфир. Через телевидение она пыталась найти приемную семью своему 6-летнему сыну.

В ночь на 15 ноября в одном из хосписов Казани ушла из жизни 30-летняя Айгуль Фазыйлова. Женщина, у которой был рак груди четвертой степени, стала известна всей стране после участия в нескольких выпусках программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".С помощью телевидения женщина, уже знавшая о своем смертельном заболевании, искала приемную семью своему 6-летнему сыну, поскольку из близких родственников у него есть только двоюродная бабушка — 67-летняя тетя Айгуль.Из-за преклонного возраста существовало опасение, что ребенка ей после смерти матери не отдадут.Об этом Айгуль рассказала в первом выпуске программы. Ее историю тронула души многих телезрителей, и на следующей передаче уже были семьи, готовые взять мальчика на воспитание.Тогда же стало известно, что воспитание ребенка все-таки доверят тете Айгуль.После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына. Также оперативно был решен вопрос оплаты подготовительных курсов в школе и занятий мальчика в спортивной секции.Председатель правления казанского хосписа Владимир Вавилов, где женщина провела два последних месяца жизни, рассказал изданию "АиФ-Казань", что Фазыйлова была в тяжелом состоянии: метастазы рака распространились по всему телу, поразив кости, легкие и печень, но она боролась за жизнь."Держалась очень крепко из-за любви к сыну — не хотела его оставлять и переживала за судьбу мальчика", — рассказал Вавилов.Накануне ухода Айгуль из жизни с ней смог побыть и попрощаться ее сын — это разрешил психолог, передает РИА Новости. Врачи и сотрудники хосписа также были рядом и делали все, чтобы облегчить ее последние часы жизни.