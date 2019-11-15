Артисты подали два заявления
в полицию Екатеринбурга на своего бывшего директора. Нынешний
руководитель шоу Уральские пельмени Евгений Орлов рассказал, что коллектив
заподозрил Сергея Нетиевского в новых фактах вывода средств, принадлежащих
команде.
Артисты подали два заявления
в полицию Екатеринбурга на своего бывшего директора. Нынешний
руководитель шоу "Уральские пельмени" Евгений Орлов рассказал, что коллектив
заподозрил Сергея Нетиевского в новых фактах вывода средств, принадлежащих
команде.
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