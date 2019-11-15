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<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2019-uralskie-pelmeni-pozhalovalis-v-policiyu-na-netievskogo.html" target="_blank">Уральские пельмени пожаловались в полицию на Нетиевского</a> - Артисты подали два заявления в полицию Екатеринбурга на своего бывшего директора. Нынешний руководитель шоу Уральские пельмени Евгений Орлов рассказал, что коллектив заподозрил Сергея Нетиевского в новых фактах вывода средств, принадлежащих команде.