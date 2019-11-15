Оформление справок через электронный портал значительно сократит время получения услуги...

В последнее время справку об отсутствии судимости требуют не только при поступлении на государственную и военную службу, но и при трудоустройстве в другие государственные бюджетные учреждения, такие как школы, детские сады, поликлиники. Также подобную справку могут запросить при оформлении документов на усыновление или опекунство, либо для получения визы.Полиция Зеленограда напоминает гражданам, что подобную справку можно получить с помощью электронного портала государственных услуг gosuslugi.ru.Для получения справки необходимо авторизироваться на сайте госуслуг и перейти в раздел «Безопасность и правопорядок», где выбрать пункт «Справка об отсутствии судимости». Далее следуйте инструкции на сайте.Справку можно получить и в электронном виде, и на бумажном носителе. Стоит обратить внимание, что на электронной версии документа должна стоять электронная подпись сотрудника, который эту справку подготовил. Такой документ равнозначен бумажному оригиналу.Оформление справки через электронный портал значительно сократит время получения услуги для пользователя.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31