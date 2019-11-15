На международной выставке в Дубае впервые представят новейший учебно-боевой самолет Як-130. Он создан для того, чтобы заменить в ВВС России тренировочные самолеты Л-39, передает ГТРК Иркутск.

На международной выставке в Дубае впервые представят новейший учебно-боевой самолет Як-130. Он создан для того, чтобы заменить в ВВС России тренировочные летательные аппараты Л-39, передает ГТРК "Иркутск".Авиасалон состоится с 17 по 21 ноября. В рамках мероприятия потенциальным покупателям продемонстрируют маневренные возможности модели, выпускаемой Иркутским авиационным заводом. Для этого Як-130 примет участие в летной программе.Напомним, воздушное судно разработано конструкторским бюро имени Яковлева, и выпускается на Иркутском авиационном заводе. Самолет подставляется на экспорт в такие страны как Бангладеш и Белоруссия.