4 из них доставлены в больницу

Утром 15 ноября в Гусь-Хрустальном районе случилась авария с участием автобуса с детьми. Пострадали шестеро детей и двое взрослых, сообщают в УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, женщина за рулём ВАЗ-21099 пыталась обогнать школьный автобус, но не справилась с управлением и задела его. В результате столкновения, «Газель» с детьми выехала на обочину и перевернулась.По словам женщины, она не справилась с управлением из-за некачественного дорожного покрытия.В результате ДТП пострадали 8 человек – 6 детей и 2 сопровождающих. 4 из них госпитализировали, остальных пострадавших обслужили амбулаторно. Автобус с детьми ехал в город Курлово на «Танцевальный Марафон».