Ответ - в Муроме. Город на Оке вошёл в ТОП-10 лучших городов для жизни с детьми.

Ответ - в Муроме. Город на Оке вошёл в ТОП-10 лучших городов для жизни с детьми.В ходе ежегодного опроса специалисты выяснили, насколько жители разных городов России довольны инфраструктурой для детей. В рейтинге приняли участие 200 городов со всей страны. Так самую высокую оценку получила Москва - у неё 8 из 10 возможных баллов. Муром же на 10 месте, у него 7.6 балла. Примечательно, что большинство городов в этом году снизили показатели. А Муром наоборот прибавил ещё 7 десятых. Возможно, на это повлияли десятки новых спортплощадок, благоустройство мест отдыха и реконструкция парка 50-летия Советской власти