Женщина не обращала внимания на плач малышки и продолжала её периодически избивать

Во Владимирской области суд признал 22-летнюю жительницу Кольчугино виновной в умышленном причинении вреда здоровью новорождённой дочке, повлекшим за собой её смерть по неосторожности, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.В июне 2018 года у сожителей родилась дочка, однако воспитанием малышки осталась заниматься одна мама. По её словам, когда ребёнок капризничал, мама часто раздражалась. В один из раз, когда дочка стала плакать, мать сильно ударила её в грудную клетку. В течение нескольких дней малышка продолжала плакать, но женщина не обращала внимания и продолжала её периодически избивать.Утром 29 декабря мать снова сильно ударила дочь по животу, и, лишь к вечеру, когда малышка начала закатывать глаза, побежала за помощью к соседке. Прибывшие на место врачи «скорой» констатировали смерть 6-месячной малышки.В суде женщина, являющаяся воспитанницей коррекционной школы, полностью признала свою вину. Ей назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.