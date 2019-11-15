В столичном трамвае мужчина избил беременную девушку до потери сознания. Во время инцидента злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным издания , мужчина ..

В столичном трамвае мужчина избил беременную девушку до потери сознания. Во время инцидента злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.По данным издания , мужчина беспричинно начал наносить беременной женщине удары, в результате чего она потеряла сознание и упала. Пострадавшую госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Побои".