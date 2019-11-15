Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Валерия Перевозникова, который под предлогом изготовления протезов похитил у паралимпийской чемпионки пять миллионов рублей. Под стражей бизнесмену предстоит пробыть до 29 декабря 2019 года.

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Валерия Перевозникова, который под предлогом изготовления протезов похитил у паралимпийской чемпионки пять миллионов рублей. Под стражей бизнесмену предстоит пробыть до 29 декабря 2019 года.По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2017 года. Предприниматель предложил члену паралимпийской сборной России по волейболу изготовить протезы ног. В качестве оплаты бизнесмен потребовал у спортсменки пять миллионов. Паралимпийская чемпионка оформила кредит на необходимую сумму в одном из коммерческих банков. Впоследствии она перевела деньги предпринимателю, который распорядился суммой по собственному усмотрению — протезы спортсменка не получила.Суд постановил заключить под стражу Валерия Перевозникова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "Интерфакс".Пострадавшей является чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу среди паралимпийцев Елизавета Кунстман. Как сообщает телеканал "Звезда", в настоящее время спортсменка находится на соревнованиях в Японии. Выехать туда ей удалось с трудом, поскольку после покупки протеза за ней числятся 9 миллионов 400 тысяч рублей долга.