Правоохранители разыскивают маму актера Александра Носика. Накануне, 14 ноября, 75-летняя актриса Мария Стерникова вышла на Зоологическую улицу вместе с помощницей и собакой и пропала. Женщина страдает от болезни Альцгеймера, средств связи при ней нет.

Правоохранители и волонтеры разыскивают в Москве маму актера Александра Носика. Накануне, 14 ноября, 75-летняя актриса Мария Стерникова вышла на Зоологическую улицу вместе с помощницей и собакой и пропала.Как сообщила сопровождавшая женщину помощница, она отвлеклась на собаку, и в этот момент Мария Александровна исчезла из вида.Попытки найти ее самостоятельно не увенчались успехом, и помощница обратилась в полицию, пишет StarHit.Ситуация осложняется тем, что мама Носика страдает от болезни Альцгеймера, средств связи при ней нет.Актер информацию об исчезновении матери подтвердил на своей странице "ВКонтакте" и попросил о помощи неравнодушных людей, описав, во что Мария Александровна была одета.