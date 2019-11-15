В Москве стартовали масштабные учения спасателей-добровольцев - участвуют более 300 человек. Это - практический блок форума Вектор спасения, который в эти дни проходит в Московской области. По легенде учений спасателям-студентам предстоит ликвидировать последствия сильного землетрясения и помочь попавшим в беду людям.

В Москве стартовали масштабные учения спасателей-добровольцев — участвуют более 300 человек. Это — практический блок форума "Вектор спасения", который в эти дни проходит в Московской области. По легенде учений спасателям-студентам предстоит ликвидировать последствия сильного землетрясения и помочь попавшим в беду людям, сообщает телеканал "Россия 24"."Нам очень приятно, Правительству Москвы, принимать сегодня этот форум. Я помню, как 4 года назад он начинался, и тогда никто не верил, что будет какое-то продолжение именно такое масштабное, и нам очень приятно, что сегодня вы у нас. Я каждому из вас желаю, конечно же, за время этого форума познакомиться, вместе узнать что-то новое, вместе понять, что вы огромная команда нашей страны", — заявила Екатерина Драгунова, Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы.