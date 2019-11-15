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<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2019-v-odnoklassnikax-v-pryamom-efire-projdet-konkurs-dzhazovyx-ispolnitelej.html" target="_blank">В Одноклассниках в прямом эфире пройдет конкурс джазовых исполнителей</a> - Социальная сеть Одноклассники запускает второй сезон музыкального онлайн-конкурса OK Live bands. В этот раз показать свое творчество многомиллионной аудитории смогут исполнители джаза.