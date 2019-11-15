Россияне признали, что отечественные продукты по качеству ничем не уступают запрещенным зарубежным. Так считает большинство опрошенных жителей страны.

Россияне признали, что отечественные продукты по качеству ничем не уступают запрещенным зарубежным. Так считает большинство опрошенных жителей страны.Роскачество провело масштабное исследование и выяснило, что продукты российского производство весьма ценятся среди потребителей. По мнению россиян, отечественная пища ничем не хуже санкционной "запрещенки", а в некоторых аспектах даже лучше."Согласно результатам исследования потребительского поведения <…> 76% россиян считают, что отечественные продукты ничем не уступают зарубежным, ввоз которых запрещен в связи с введением санкций", – передает слова представителей Роскачества . Кроме того, как показал опрос, 26% уверены, что российские продукты не только не хуже санкционных, а даже лучше импортных.Впрочем, нашлись и несогласные с их мнением. Их меньшинство, всего 12%, однако они выразили свою точку зрения. По мнению некоторых респондентов, качество российской продукции все еще оставляет желать лучшего. По большей части, народ приводил в пример некачественные молочные продукции на прилавках российских магазинов.Кроме того, народ пожаловался на мясо и птицу. По мнению опрошенных, зачастую продавцы выкладывают уже несвежие продукты или же товар лежит на витрине так долго, что успевает испортиться. Далее в пример была приведена рыба, а после нее респонденты отметили ненадлежащее качество фруктов, овощей и хлебобулочных изделий.