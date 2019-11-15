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<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2019-v-stolice-projdet-vserossijskij-den-pravovoj-pomoshhi-detyam.html" target="_blank">В столице пройдет Всероссийский день правовой помощи детям</a> - Основными целями правового информирования являются формирование у несовершеннолетних позитивного правосознания и навыков безопасного поведения на улицах мегаполиса...