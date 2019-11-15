Основными целями правового информирования являются формирование у несовершеннолетних позитивного правосознания и навыков безопасного поведения на улицах мегаполиса...
20 ноября 2019 года на специализированных площадках будет проведен Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный ко Всемирному дню ребенка.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах, по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также в соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации проводится Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный ко Всемирному дню ребенка.
Основными целями правового информирования являются формирование у несовершеннолетних позитивного правосознания и навыков безопасного поведения на улицах мегаполиса; профилактика и пресечение правонарушений и преступлений.
Мероприятие будет проводится 20 ноября 2019 года с участием сотрудников подразделений системы ГУ МВД России по г. Москве на специализированных площадках, где желающие смогут получить индивидуальные консультации на правовые темы, в том числе по вопросам защиты прав несовершеннолетних, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), по адресам согласно списку площадок.
Список площадок для консультаций граждан в связи с проведением 20.11.2019 Всероссийского дня правовой помощи детям
№ п/п
Наименование
Адрес, Ф.И.О. ответственного лица
УФСИН РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
1
ФКУ УИИ УФСИН России
г. Москва, ул. 13-я Парковая, д. 11,
по г. Москве
Бокова Наталья Владимировна
Тел.: 8-985-983-65-64
2
ФКУ СИЗО-5
г. Москва, ул. Выборгская, д. 20,
УФСИН России по г. Москве
Шевченко Сергей Валентинович,
тел.: 8-918-989-76-20 [email protected]
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
3
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
Москва, ул. Коктебельская, д. 8,
филиал «Северное Бутово»
8(495)7138890;
Заведующий филиалом, Соколова Наталья
Александровна, 8(905)7555241, [email protected]
4
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
Москва, ул. Гарибальди, д. 6,
филиал «Ломоносовский»
8(499)1348620;
Заведующий филиалом, Миллер Елена
Владимировна, 8(916)3664040, [email protected]
5
ГБУ ЦПСиД «Зюзино»
Москва, ул. Азовская, д.33, корп.3;
8(495)310-34-00;
Заместитель директора Яковлев Александр
Иванович, 8-908-271-02-50, [email protected]
6
ГБУ ЦПСиД «Зюзино» филиал
Москва, Севастопольский пр-т, д.18А;
«На Севастопольском»
8(499)124-81-82;
Заведующий филиалом Клапова Ольга
Васильевна,8-929-505-94-84,src- [email protected]
7
ГКУ СРЦ «Алтуфьево»
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 13, корп.
4, стр. 4;
Сергеев Максим Александрович,
8-926-387-45-01 [email protected]
8
ГБУ ЦПСиД «Косино-
Москва, ул. Рудневка д.24. каб.1;
Ухтомский»
юрисконсульт-Чиркова Елена
Александровна, тел. 8-926-282-95-22 [email protected]
9
ГБУ ТЦСО «Сокольники»
Москва, Халтуринская ул., д.18, тел.
филиал «Преображенское»
8(499)168-19-70;
Акимова Анна Александровна, 8(916)978-
15-10, [email protected]
10
ГБУ ТЦСО «Сокольники»
Москва, Мироновская ул., д.18, тел.
филиал «Соколиная Гора»
8(499)785-09-82;
Гарскова Екатерина Андреевна, 8(903)776-
18-48, GarskovaEAsocial.mos.ru
11
ГБУ ТЦСО «Сокольники»
Москва, Ивантеевская ул., д.13, тел.
филиал «Богородское»
8(499)781-24-27;
Кизирева Ирина Вячеславовна,
8(909)686-64-12, [email protected]
12
ГБУ ТЦСО «Новогиреево»
Москва, ул. Челябинская, д.5б;
филиал «Ивановский»
Трунькин Валерий Викторович
89099237023
13
ГБУ ТЦСО «Вешняки»
Москва, ул. Реутовская, д.6а, 84953758797;
Сутягина Елена Владимировна
89652689241 [email protected]
14
ГБУ ТЦСО «Вешняки» филиал
Москва,ул. Новокосинская, д.28
«Новокосино»
84957026631, 84957027045;
Шевченко Елена Александровна,
89153872082, [email protected]
15
ГБУ ТЦСО «Восточное
Москва, ул. Средняя Первомайская дом 26.
Измайлово»
8-499-748-15-03;
Куликова Наталья Николаевна, 8-916-291-
12-01 [email protected]
16
ГБУ ТЦСО «Восточное
Москва, ул. 9 мая, д.14а 84997809787;
Измайлово» филиал
Мясникова Мария Александровна
«Восточный»
89037352417 [email protected]
17
ГБУ города Москвы ЦСПСиД
Москва, Измайловский проезд, д.4А;
«Измайлово»
Устинова Ольга Владимировна, 8-963-605-
46-65, [email protected]
18
ГБУ СРЦ «Возрождение»
Москва, ул. Адмирала Лазарева, 11;
Заведующий отделением реинтеграции
Николаева Наталья Валентиновна,
тел.: 8-903-285-98-00
e-mail: [email protected]
19
ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»
Москва, Кутузовский проспект, д. 14
8-499-243-60-34;
Шилина Татьяна Николаевна
8-499-243-12-65 [email protected]
20
ГБУ ЦСПСиД «Доверие»
Москва, Мичуринский проспект, д. 25,
корп. 3
8-495-734-00-60;
Лобачева Евгения Александровна
8-926-665-07-58 [email protected]
21
ГБУ ЦСПСиД «Журавушка»
Москва, ул.Интернациональная, д.2 корп.1
8-495-736-03-11;
Балашкина Мария Борисовна
8-495-736-04-77 [email protected]
mail.ru
22
ГБУ ЦСПСиД «Журавушка»
Москва, ул. Волынская, д.3
Филиал «Солнцево»
8-499-730-00-09;
Виноградов-Савченко Владимир
Викторович
8-499-730-00-09 [email protected]
23
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»
Москва, ул. Кунцевская, д. 17;
8-495-416-84-34, Папакин Андрей
Геннадиевич, 8-495-416-84-35 [email protected]
25
ГБУ ЦСПСиД «Палитра» филиал
Москва, Сколковское шоссе, д.30
«Можайский»
8-495-447-00-64;
Макарова Светлана Сергеевна
8-903-111-04-98 [email protected]
26
ГБУ ЦПСиД «Зеленоград»
Москва, Зеленоград, корп.1426;
И.о.заместителя директора по социальной
работе - Сидорова Юлия Сергеевна, 8-926-
661-99-70, 8-499-717-04-95
27
филиал «Зеленый город» ГБУ
Москва, Зеленоград, корп.913;
ЦПСиД «Зеленоград»
И.о.заведующего филиалом - Чекирда
Роман Анатольевич,
8-977-519-30-33
28
ГБУ «Кризисный центр помощи
Москва, ул. Дубки, 9А;
женщинам и детям»
Ковтун В.А. 8(965)197-61-37 [email protected]
29
Москва, ул. Новопоселковая,3Б;
ГБУ «Кризисный центр помощи
Паздникова Н.В. Телефон:8(909)684-25-14;
женщинам и детям» Филиал[email protected]
«Надежда»
30
Москва, ул. Талдомская, дом 4;
ГКУ ЦССВ «Доверие»
Пусева Светлана Викторовна, 8-499-487-
58-45, [email protected]
31
Москва, ул.Реутовская, д. 24б;
8(495)770-08-44;
ГБУ ЦССВ № 1
Умерова Венера Мягасутовна,
заместитель директора, 8(495)375-00-79;
8-916-116-74-75; [email protected]
32
Москва, ул. Декабристов, д. 8, к. 3;
ГБУ ЦССВ «Алые паруса»
Юнусова Руфина Альмировна тел.
8(905)798-32-53, [email protected]
33
ГБУ ЦССВ имени
Москва, Волгоградский проспект, д.169,
корп.2;
Ю.В.Никулина
юрисконсульт Андержанова Радмила
Рустямовна, тел. 8 (4950 919-29-31, [email protected]
, ст.методист Салтанолва
Ирина Аркадьевна, тел. 8 (495) 919-29-31,
эл.почта. [email protected]
34
Москва, ул. Лосиноостровская, д.29, стр.1;
ГКУ ЦССВ «Маяк»
Коробко Дмитрий Львович, тел.8 -910-
409-84-75, [email protected]
35
Москва, Криворожский пр-д, д.1, стр.1;
ГБУ ЦССВ «Возрождение»
Блиненко Светлана Борисовна
8-903-293-48-12 [email protected]
36
Москва, ул.Полярная, д.54а
8(499)473-34-41;
ГБУ ЦССВ «Полярная звезда»
Воейкова Елена Александровна 8-903-757-
13-82 [email protected]
37
Москва, улица Байкальская дом 48
8-495-469-40-69;
ГБУ ЦССВ «Радуга»
Стулова Ирина Александровна 8-903-009-
66-20 [email protected]
38
Москва, п. Внуковское, посёлок «Детского
дома «Молодая гвардия», домовл. 1; тел.
ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия»
8(495) 736-64-27;
Крапивцева Оксана Анатольевна
8 (968) 945-80-40
Krapivtseva [email protected]
39
ГБУ ЦССВ «Каховские
Москва, ул.Каховка дом 2 стр.3 тел.
ромашки»
8(495)3181646;
Родина Ольга Вячеславовна 8 (495) 318-
16-46 тел. [email protected]
40
ГКУ ЦССВ «Сколковский»
Москва, Сколковское шоссе дом 6. 8-495-
446-40-64;
Машкарина Надежда Александровна, [email protected]
41
ГБУ «Городской ресурсный
Москва, ул. Декабристов дом 22А, тел.
центр подержки семьи и детcтва
8(499)-907-57-90;
«Отрадное»
Пода Светлана Викторовна. 8(965)-338-02-
10, [email protected]
42
ГБУ ЦСПСиД «Восточное
Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 30, тел.
Дегунино»
8-499-900-01-90; Коляденко Ратмир
Владимирович
8-499-900-54-90 [email protected]
43
ГБУ ЦПСиД САО
Москва, Карельский б-р, д. 5, стр. 1,
тел. 8-495-483-37-25; Савостьянова Оксана
Олеговна
8-916-484-72-15 [email protected]
44
ГБУ ЦСПСиД «Западное
Москва, ул. Весенняя, д. 20,
Дегунино»
тел. 8-499-905-43-33; Мельникова
Екатерина Николаевна,
8-905-500-44-44 [email protected]
45
ГБУ ЦСПСиД «Коптево»
Москва, пр-д Черепановых, д. 44,
тел. 8-499-153-80-08; Девяткин Владимир
Александрович
8-499-154-97-23 [email protected]
46
ГБУ ЦСПСиД «Сокол»
Москва, Песчаный пер., д. 10, корп. 1, тел.
8-499-198-32-32; Антонов Сергей
Анатольевич
8-916-346-46-69 [email protected]
47
ГБУ ЦСПСиД «Хорошевский»
Москва, Магистральный пер., д. 7, корп. 2,
тел. 8-495-941-50-45; Алышева Ольга
Николаевна
8-926-196-16-54 [email protected]
48
Москва, ул. Добролюбова, 29/16,
ГБУ ЦСПСиД «Родник»
(495) 618-04-89; Подуфалова Ирина
Михайловна, 8-916-216-93-66, [email protected]
49
Москва, ул. Ботаническая, д. 27
ГБУ ЦСПСиД «Родник»
(495) 619-79-75; Болдырева Лидия
Михайловна, 8-985-722-19-42, [email protected]
50
Москва, ул. Сущевский вал, д. 31, стр. 2,
ГБУ ТЦСО «Алексеевский»
(495) 587-04-93; Колесникова Оксана
Викторовна, 8-910-420-77-76,
отдел «Мой социальный центр» [email protected]
; Григолава Нино 8-
910-482-24-82
51
Москва, ул. Сущевский вал, д. 14/22,
ГБУ ЦСПСиД «Родник»
корп. 2, (499) 972-46-20;
Алимбекова Надежда Владимировна, 8-
903-158-85-95, [email protected]
52
Москва, ул. Павла Корчагина, д. 14,
ГБУ ЦСПСиД «Родник»
(495) 682-05-48;
Федорко Г.В., 8-963-765-88-87, [email protected]
53
Москва, Ярославское шоссе, д. 144, (499)
188-90-41;
ГБУ ЦСПСиД «Родник»
Санагина Мария Александровна, 8-977-
825-81-59, [email protected]
54
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 56,
ГБУ ЦСПСиД «Диалог»
(499) 901-09-22; Ромашкина Ирина
Павловна, 8-916-243-68-31, cspsid- [email protected]
55
Москва, Угличская ул., д. 6, (499)
ГБУ ЦСПСиД «Диалог»
200-70-33; Голованова Наталия
Николаевна, 8-909-997-31-33, cspsid- [email protected]
56
Москва, ул. Рудневой, д. 9, (495) 471-01-
ГБУ ЦСПСиД «Диалог»
48; Федулкин Евгений Иванович,
8-977-373-16-59, [email protected]
57
Москва, ул. Каргопольская, д. 14, корп. 1,
(499) 907-33-30;
ГБУ ЦСПСиД «Диалог»
Макулов Александр Сергеевич, 8-977-136-
86-98, [email protected]
58
Москва, улица Василия Петушкова, дом
ГБУ ЦПСиД СЗАО города
19, корпус 1; 8 (495)948-50-10; Кузьмичева
Москвы
Елена Петровна, +7 926 161 77 04 [email protected]
59
Москва, улица Народного Ополчения, дом
ГБУ ЦПСиД СЗАО города
20, корпус 2, +7 (499)199-55-20; Бадов
Москвы
Андрей Владимирович, +7 916 168 40 09 [email protected]
60
Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 9
ГБУ ЦПСиД СЗАО города
+7 (495)491-23-00; Илюхина Наталья
Алексеевна, +7 903 163 55 44;
Москвы [email protected]
61
Москва, улица Героев Панфиловцев, дом
ГБУ ЦПСиД СЗАО города
51, +7 (495)491-18-10; Андриенко Олеся
Михайловна, +7 916 040 68 10
Москвы [email protected]
62
Москва, улица Большая Набережная, дом
ГБУ ЦПСиД СЗАО города
25/1; +7 (495)491-06-55; Кускова Елена
Константиновна, + 7 903 513 40 13
Москвы [email protected]
63
Москва, улица Соловьиная роща, дом 10
ГБУ ЦПСиД СЗАО города
+7 (499)199-95-30;
Симова Анастасия Васильевна, +7 901 783
Москвы
50 22 [email protected]
64
Москва, Пятницкое шоссе, дом 6, корпус 3
ГБУ ЦПСиД СЗАО города
+7 (495)753-30-10; Борисова Алена
Москвы
Игоревна, +7 985 994 05 65 [email protected]
65
Москва, Строгинский бульвар, дом 2,
корпус 2 (2 этаж, каб. 219)
ГБУ ЦПСиД СЗАО города
+7 (495)942-86-03;
Москвы
Карпова Юлия Михайловна, +7 977 381 05
33 [email protected]
66
ГБУ ЦСО «Московский»
Москва, г. Московский, 3 мкр., стр. 1а,
8-495-261-05-07;
Скаринка Людмила Сергеевна,
8-910-492-06-19, [email protected]
67
ГБУ ЦСО «Щербинский»
Москва, ул. Брусилова, д.7
8-499-234-04-91, 8-499-234-04-87;
Буренина Алеся Викторовна, 8-915-229-17-
27, [email protected]
68
ГБУ ЦСО «Троицкий»
Москва, г.о.Троицк, ул. Физическая,
д. 4,8-495-123-35-40; Байсултанова Елена
Магомедовна, 8-977-512-03-10, [email protected]
69
ГБУ ЦСО «Троицкий» филиал
Москва,пос. Новофедоровское, д.
«Новофедоровское»
Яковлевское, д. 4, 8-499-673-33-26; Панова
Анастасия Николаевна, 8-917-573-59-03, [email protected]
70
ГБОУ ТРОЦ «Солнышко»
Москва, г.о.Троицк, ул. Пушковых,д. 5,
8-495-850-18-03,
8-495-850-19-03;
Щербо В.С., 8-985-877-59-70, [email protected]
71
Москва ул. Новорогожская д.4 стр.1
ГБУ ЦСПСиД «Семья»
84956711120; Толкачева Наталья
Федоровна 8 9629739944 [email protected]
72
Москва 2-й Смоленский пер. д.1/4
84992412083; Хомяков Борис
ГБУ ЦСПСиД «Семья» филиал
Владимирович 89099025339
«Согласие»[email protected]
73
Москва ул. Доватора д.13 84992453839;
ГБУ ЦСПСиД «Семья» филиал
Старкина Елена Сергеевна 89096661280
«Хамовники»[email protected]
74
Москва, Скорняжный переулок, д. 4;
ГБУ ЦПСиД «Красносельский»
Трифонова Елена Владимировна, 8 925 153
18 76, [email protected]
75
Москва, ул. Нагатинская, д. 27, корп. 3
8(499)612-92-53;
ГБУ ЦСПСиД «Берегиня»
Алексеева Ольга Александровна, 8-903-
672-36-30, [email protected]
76
Москва, 1-й Кожуховский пр-зд, д. 3
ГБУ ЦСПСиД «Берегиня»
8(495)675-00-56; Алексеева Ольга
Александровна, 8-903-672-36-30, [email protected]
79
Москва, Нагатинская набережная д. 44,
ГБУ ЦСПСиД «Берегиня»
корп. 1, 8(499)782-79-62;
Филиал «Нагатинский»
Волкова Вера Евгеньевна, 8-903-272-57-11, [email protected]
80
Москва, Борисовский проезд д.15, корп.3,
8(495)390-53-54; Заместитель директора по
ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи»
РВР ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи»
Контарева Татьяна Константиновна
8-968-936-33-82, [email protected]
81
ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи»
Москва, Каширское шоссе д.148, корп.2,
8(499)782-79-62; Заведующий отделением
филиал «Орехово»
социальной диагностики ГБУ ЦПСиД
«Планета Семьи» Акентьева Наталия
Николаевна 8-916-645-05-96, [email protected]
82
Москва, Волжский бульвар, д.11;
ГБУ ЦСПСиД «Истоки»
Юрисконсульт, Сомов Олег Николаевич,
8(499)173-10-47, [email protected]
83
Москва, ул. Гурьянова, д.55,
8-495-353-11-23; Заместитель директора по
ГБУ ЦПСиД «Печатники»
социальным вопросам, Новикова Светлана
Николаевна, 8-926-043-94-33, [email protected]
84
Москва, Марьинский парк, д.41, корп.2;
Заведующий отделения социальной
ГБУ ЦСПСиД «Гармония»
диагностики, Рачкова Екатерина
Валерьевна, 8-905-731-22-22, [email protected]
85
Москва, Жулебинский бульвар, д.40 к.1,
495 -706-48-92; Заведующий отделения
ГБУ ТЦСО «Жулебино»
дневного пребывания детей и подростков,
Веденина Елена Олеговна, 8-915-102-44-
09, [email protected]
86
Москва, ул. Хлобыстова, дом 8 корп. 2
ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал
495-371-97-11; Заведующий отделения
дневного пребывания детей и подростков,
«Выхино»
Горбатова Светлана Ивановна, 8-903-238-
99-75, [email protected]
87
Москва, ул. Госпитальная, дом 6,
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
тел .8 495 360 17 06; Cпециалист по
социльной работе ОРПСН, Петрова
филиал «Лефортово»
Татьяна Владимировна, 8-926-611-43-64, [email protected]
88
Москва, Рязанский проспект, д. 37;
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
Заведующий отделения ранней
профилактики семейного неблагополучия,
филиал «Нижегородский»
Лазукова Марина Викторовна, 8-915-450-
30-11, [email protected]
89
Москва, 7-а ул. Текстильщиков, дом 7,
корп. 1; Заведующий отделения ранней
ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал
профилактики семейного неблагополучия,
«Текстильщики»
Карпачева Екатерина Анатольевна, [email protected]
,
8-499-178-31-11, 8-985-412-93-52
90
Москва, ул. Люблинская, д.159;
Заведующий отделением дневного
ГБУ ТЦСО «Марьино»
пребывания детей и подростков Орехова
Наталья Николаевна, 8-919-996-42-65, [email protected]
91
Москва, Рублёвское шоссе д. 28,
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»
корп. 3
8-495-413-99-55; Янчук Елена
Александровна
8-915-216-09-61 [email protected]
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
93
Приемная депутата в
Сахнов Сергей Владимирович – советник
избирательном округе:
депутата А.В. Шапошникова
г. Москва, проезд Шокальского,
Тел.: 925-740-55-89
д. 31, корп. 1,[email protected]
кабинет № 3
09.00-13.00
94
Приемная депутата в
Шарапова Ольга Викторовна
избирательном округе:
депутат МГД
ул. Новочеремушкинская,
тел.: 8 (495) 753-71-24,
д.49,корп.1 (1 этаж)
тел.: 8-903-773-30-53,
тел. (499) 744-66-02
Email: [email protected]
11.00-17.00
ответственная Москалева
Наталья Александровна - советник
депутата МГД О.В. Шараповой
тел.: 8 (499) 744-66-02,
тел.: 8-916-950-00-03,
Email:[email protected]
Сухов Юрий Николаевич -
советник депутата МГД
О.В. Шараповой
тел.: 8-495-753-71-24,
тел.: 8-910-420-61-10,
Email: [email protected]
Ртищева
Ирина Александровна -
советник депутата МГД
О.В. Шараповой
тел.: 8-495-621-22-56,
тел.: 8-916-338-22-58
Email: [email protected]
95
Приемная депутата в
Данилова Алена Сергеевна – помощник
избирательном округе:
депутата МГД
Рублевское шоссе, д. 79,
А.А. Киселевой
Т.499-141-19-54
10.00-13.00
96
Приемная депутата в
Воловик Мария Сергеевна – помощник
избирательном округе:
депутата М.Н. Русецкой
ул. Красного Маяка, д. 22, к. 2,
Т.495-954-66-00
16.00-18.00
97
1. Приемная депутата в
Сугакова Светлана Петровна – помощник
избирательном округе:
депутата Т.Т. Батышевой
ул. Богданова, д. 50,
Т.985-250-48-36
2.Научно-практический[email protected]
центр детской психоневрологии
ДЗМ, Мичуринский проспект, д.
74
98
Приемная депутата в
Лямина Ольга Васильевна – помощник
избирательном округе:
депутата А.С. Соловьева
ул. Митинская, д. 33, корп.2
Т.903-141-51-20 [email protected]
99
Приемная депутата в
Соломатин Павел Игоревич – помощник
избирательном округе:
депутата И.В. Бускина
ул. Летчика Бабушкина, д. 1,
Т.999-555-38-55
корп.1[email protected]
16.00-18.00
100
ул. Профсоюзная, д. 142, корп. 3
Харлан Людмила Анатольевна –
помощник депутата Н.Б. Метлиной
Правовое управление
Т.915-414-3535
ГУ МВД России по г. Москве[email protected]
Заместитель начальника 1 отдела
– начальник 1 отделения
Александр Станиславович
Михальский майор внутренней
службы
111
Приемная депутата в
Мусина Алсу Зуфяровна – помощник
избирательном округе: ул. Юных
депутата Е.Л. Николаевой
Ленинцев, д. 66, корп. 2 (Управа
Т.977-279-56-22
района Кузьминки)
112
Приемная депутата в
Михалева Наталья Владимировна –
избирательном округе:
помощник депутата Е.А. Бунимовича
ул. Флотская, д. 1, ком. 118
Т.495-456-03-33
11.00-14.00
Т.926-234-45-33
Т.916-412-97-54
Правовое управление[email protected]
ГУ МВД России по г. Москве[email protected]
duma.mos.ru
юрисконсульт 1 отдела Павел
Владимирович Подстегин
капитан внутренней службы
113
Приемная депутата в
Лазаренко Александр Юрьевич –
избирательном округе: ул.
помощник депутата О.Г. Артемьева
Липецкая, д. 48
Т.985-074-65-29
17.00-19.00
114
1. Приемная депутата в
Пустошинская Мария Геннадьевна –
избирательном округе:
помощник депутата К.В. Щитова
ул. Братеевская, д. 10,
Т.926-737-90-76
корп. 4,[email protected]
16.00-20.00
2. Мусы Джалиля, д. 32,
корп.1
16.00-20.00
Правовое управление
ГУ МВД России по г. Москве
старший юрисконсульт 3 отдела
Андрей Юрьевич Герасимов
подполковник внутренней
службы
115
Приемная депутата в
Кузищин Олег Васильевич – помощник
избирательном округе:
депутата А.С. Семенникова
ул. Азовская, д. 13,
Т.916-854-20-34
14.00-16.00
Т.499-794-59-97 [email protected]
Правовое управление
ГУ МВД России по г. Москве
старший юрисконсульт 1 отдела
Инга Петровна Чувальская
капитан внутренней службы
116
Приемная депутата в
Михайлова Ирина Александровна –
избирательном округе:
помощник депутата Е.А. Самышиной
Каширское шоссе, д. 32, к.3
Т.499-324-05-90
14.00-16.00[email protected] [email protected]
Правовое управление
ГУ МВД России по г. Москве
старший юрисконсульт 4 отдела
Наталья Сергеевна Вергасова
подполковник внутренней
службы
117
Приемная депутата в
Обуховский Владимир Владимирович –
избирательном округе:
помощник депутата Л.Е. Никитиной
Варшавское шоссе, д. 116
Т.920-937-52-76
(здание Управы района[email protected]
Чертаново Северное, 1 этаж)
16.00-20.00
118
Приемная депутата в
Петрова Светлана Евгеньевна – помощник
избирательном округе:
депутата И.Ю. Святенко
ул. Люблинская, д. 53,
Т.495-957-03-37
16.00-18.00[email protected]
Правовое управление
ГУ МВД России по г. Москве
Заместитель начальника 3 отдела
Василий Васильевич Васютин
майор внутренней службы
119
Приемная депутата в
Мкрчан Андроник Аромович – помощник
избирательном округе:
депутата Н.Г. Зубрилина
ул. Каргопольская, д. 14, стр.2
Т.499-907-60-12
15.00-17.00
Т.967-107-72-90 [email protected]
120
Приемная депутата в
Якунин Сергей Викторович – помощник
избирательном округе:
депутата Л.Р. Картавцевой
ул. Пришвина, д. 12, корп. 2,
Т.499-206-88-58
каб. 325[email protected]
16.00-18.00
121
Приемная депутата в
Зуйков Олег Анатольевич – помощник
избирательном округе:
депутата Е.В. Герасимова
ул. Франко, д. 12,
Т.495-9570364
10.00-12.00[email protected]
122
Приемная депутата в
Сидорок Ирина Алексеевна – помощник
избирательном округе:
депутата Н.Р. Перфиловой
ул. Ангарская, д. 45, корп. 3
Т.903-156-98-76
10.00-14.00[email protected]
123
Приемная депутата в
Шувалова Елена Анатольевна – депутат
избирательном округе:
МГД
ул. Малые Каменщики, д. 18,
Т.903-773-07-44
корп. 4[email protected]
11.00-14.00
124
Приемная депутата в
Волкова Елена Николаевна – помощник
избирательном округе: ул. Грина,
депутата Л.И. Гусевой
д. 1, стр.2
Т.495-713-67-36
14.00-18.00[email protected]
Правовое управление
ГУ МВД России по г. Москве
Заместитель начальника -
начальник 1 отдела Илья
Александрович Бирюков
полковник внутренней службы
125
Приемная депутата в
Володина Наталия Витальевна –
избирательном округе:
помощник депутата А.А. Медведева
Петровско-Разумовский пр., д.
Т.495-685-47-60
16, п. 9, эт. 2, к. 1[email protected]
15.00
126
Приемная депутата в
Докучаев Александр Викторович –
избирательном округе: Рязанский
помощник депутата Л.А. Зюганова
пр., д. 64, корп. 2, каб. 9А
Т.968-354-11-33 [email protected]
127
1.Здание управы
Лазаренко Александр Юрьевич –
Бирюлево Западное: ул.
помощник депутата О.Г. Артемьева
Медынская, д. 14Б, 14.00-16.00
Т.929-597-28-72
2.Здание приемной[email protected]
депутата: ул. Липецкая, д. 48,
17.00-19.00
128
ГБУ «Центр поддержки семьи и
г. Зеленоград, корп.1426
детства «Зеленоград»
и.о.заместителя директора по социальной
работе - Сидорова Юлия Сергеевна, т.8-
926-661-99-70,
т.8-499-717-04-95
129
Филиал «Зеленый город» ГБУ
г. Москва, Зеленоград, корп.913
ЦПСиД «Зеленоград»
и.о.заведующего филиалом Чекирда Роман
Анатольевич,
т.8-977-519-30-33