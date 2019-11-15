Мужчина, угрожая женщине предметом, похожим на нож, потребовал передать ему денежные средства, которые она сняла с банковской карты...
«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Отрадное задержали подозреваемого в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В отдел полиции обратилась 47-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что она находилась у терминала одного банков, расположенного на улице Санникова, когда к ней сзади подошел неизвестный. Мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал передать ему денежные средства, которые она сняла с банковской карты. После того как женщина выполнила требование злоумышленника, он скрылся в неизвестном направлении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Московской области. Нож был изъят.
Следствием ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, звонить по телефонам: (495) 686-13-70, (495) 616-06-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по СВАО
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