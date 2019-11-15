Мужчина, угрожая женщине предметом, похожим на нож, потребовал передать ему денежные средства, которые она сняла с банковской карты...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Отрадное задержали подозреваемого в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции обратилась 47-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что она находилась у терминала одного банков, расположенного на улице Санникова, когда к ней сзади подошел неизвестный. Мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал передать ему денежные средства, которые она сняла с банковской карты. После того как женщина выполнила требование злоумышленника, он скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Московской области. Нож был изъят.Следствием ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, звонить по телефонам: (495) 686-13-70, (495) 616-06-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29