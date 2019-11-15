Фигурант осужден бельгийскими властями за «отмывание» денежных средств в особо крупном размере...

По ориентировке НЦБ Интерпола МВД России и УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве сотрудниками ОБ ДПС ГИББД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 43-летний приезжий из ближнего зарубежья, находящийся в международном розыске.Сотрудниками полиции проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание разыскиваемого правоохранительными органами Бельгии. Фигурант осужден бельгийскими властями за «отмывание» денежных средств в особо крупном размере, которые, по версии следствия, были добыты благодаря реализации наркотических средств.В результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции был установлен автомобиль, на котором передвигался мужчина, а в дальнейшем на улице Барклая задержан фигурант.Мужчина доставлен в ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы для проведения дальнейших мероприятий.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93