Юморист Владимир Винокур вступился
за своего коллегу после его слов о цензуре на российском телевидении. Он
считает, что Максим Галкин стал жертвой спланированной провокации.
Юморист Владимир Винокур вступился
за своего коллегу после его слов о цензуре на российском телевидении. Он
считает, что Максим Галкин стал жертвой спланированной провокации.
Артист уверен, что шоумена кто-то
хочет подставить. Винокур отметил, что ходить или не ходить на концерты Максима
Галкина, решает, в первую очередь, зритель. Он полагает, что юморист в любом
случае будет востребован, поскольку поклонники его любят и уважают.
По словам Винокура, Максим Галкин не ожидал, что
кто-то записывает его концерт в Новосибирске, после которого и разгорелся
громкий скандал. Он думает, что это был заговор. Артист заявил, что его коллега
имеет право говорить, что думает, сообщает И дает ему это право талант.
Владимир Винокур считает, что свои слова Максим Галкин
сказал в запале. "Это провокация", – заключил юморист.
26 Дек 2018 в 12:12 PST
Напомним, ранее Максим
Галкин заявил, что на российском телевидении существует цензура. Он заявил, что
на некоторые политические темы в России теперь шутить нельзя. Не нравится мужу
Аллы Пугачевой и то, что по ТВ показывают слишком много новостей об Украине.
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