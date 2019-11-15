Юморист Владимир Винокур вступился за своего коллегу после его слов о цензуре на российском телевидении. Он считает, что Максим Галкин стал жертвой спланированной провокации.

Юморист Владимир Винокур вступилсяза своего коллегу после его слов о цензуре на российском телевидении. Онсчитает, что Максим Галкин стал жертвой спланированной провокации.Артист уверен, что шоумена кто-тохочет подставить. Винокур отметил, что ходить или не ходить на концерты МаксимаГалкина, решает, в первую очередь, зритель. Он полагает, что юморист в любомслучае будет востребован, поскольку поклонники его любят и уважают.По словам Винокура, Максим Галкин не ожидал, чтокто-то записывает его концерт в Новосибирске, после которого и разгорелсягромкий скандал. Он думает, что это был заговор. Артист заявил, что его коллегаимеет право говорить, что думает, сообщает И дает ему это право талант.Владимир Винокур считает, что свои слова Максим Галкинсказал в запале. "Это провокация", – заключил юморист.26 Дек 2018 в 12:12 PSTНапомним, ранее МаксимГалкин заявил, что на российском телевидении существует цензура. Он заявил, чтона некоторые политические темы в России теперь шутить нельзя. Не нравится мужуАллы Пугачевой и то, что по ТВ показывают слишком много новостей об Украине.Материал дополняется