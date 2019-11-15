Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. По его словам, украинский Нафтогаз обостряет новыми исками ситуацию в переговорах с Газпромом по новому контракту.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. По его словам, ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту украинский "Нафтогаз" обостряет новыми исками.Одновременно глава государства отметил, что Россия готова к заключению соглашений в соответствии с любым законодательством: "Украина хочет по украинским законам это отрегулировать? Пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство? Мы готовы, пожалуйста". Одновременно российский лидер заметил, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной как по транзиту, так и по поставкам ей газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25 процентов.Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года, и к этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", напоминает ТАСС.