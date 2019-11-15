Режиссер Игорь Мельников начал работу над военным кино-проектом Ванька.

Режиссер Игорь Мельников начал работу над военным кино-проектом "Ванька".И он в поиске юных актеров. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок снялся в кино, то вас ждут в субботу и в воскресенье во Владимире в областном доме работников искусств. Кастинги начнутся в 16 часов. Юные актеры попадут в состав профессионалов, среди которых Сергей Холмогоров и Анатолий Калмыков. Главную женскую роль сыграет владимирская актриса Александра Морозова - она в том числе проводит обучение юных артистов.Съемки фильма начнутся уже с декабря. Отобраны и съемочные площадки. А каковы требования к юным актерам? - расскажем завтра в нашем утреннем эфире на телеканале Россия в 8.40.