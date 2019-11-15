Заболели 4 ученика

У четырёх учеников школы №42 в Юрьевце выявили внебольничную пневмонию. На класс наложили карантин на 10 дней, сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области.Медики будут наблюдать за остальными учениками класса. В случае, если зарегистрируют новые случаи заболевания, карантин продлят. Также в школе на 10 дней отменили все массовые мероприятия, походы в бассейн и спортзал.Во Владимире это пока единственные случаи внебольничной пневмонии. Ранее в Муроме 35 учащихся школ и детских садов перенесли заболевание.