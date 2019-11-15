Елизавета Лазарева спланировала свой визит в Россию таким образом, чтобы посетить родину прадеда в день его рождения – 14 ноября.

Гостья из Франции познакомилась с экспозициями Владимиро-Суздальского музея-заповедника и планами создания в Детском музейном центре игровой комнаты, посвященной ее знаменитому предку. Елизавета Лазарева спланировала свой визит в Россию таким образом, чтобы посетить родину прадеда в .Елизавета Андреевна выразила сожаление, что не только за рубежом, но и в России сегодня, далеко не все молодые люди знают, что открытие Антарктиды принадлежит русским морякам. И это, по ее мнению, не правильно, такое положение дел необходимо менять, сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Фото пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника