Также на остановки добавят оснащение для зарядки мобильных устройств

На остановках общественного транспорта во Владимире весной 2020 года появятся ещё 25 электронных информационных табло, сообщает городская мэрия.В ближайшее время Администрация города Владимира объявит конкурс на их установку. Как и предыдущие, эти табло будут показывать дату, время, температуру воздуха и график приближающегося общественного транспорта. Также на остановки добавят оснащение для зарядки мобильных устройств.Напомним, ранее на самых востребованных маршрутах города уже сделали 25 «умных остановок».