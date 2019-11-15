Также на остановки добавят оснащение для зарядки мобильных устройств
На остановках общественного транспорта во Владимире весной 2020 года появятся ещё 25 электронных информационных табло, сообщает городская мэрия.
В ближайшее время Администрация города Владимира объявит конкурс на их установку. Как и предыдущие, эти табло будут показывать дату, время, температуру воздуха и график приближающегося общественного транспорта. Также на остановки добавят оснащение для зарядки мобильных устройств.
Напомним, ранее на самых востребованных маршрутах города уже сделали 25 «умных остановок».