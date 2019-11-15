Во Владимире задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Во Владимире задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней, продолжается. По версии следствия, 6 ноября на территории школы № 25 Владимир мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей подошел к 15-летней девушке и против воли последней совершил в отношении нее развратные действия. После содеянного и активного сопротивления потерпевшей злоумышленник скрылся с места преступления.Проведенные следственные действия и оперативные мероприятия указали на причастность к совершению данного преступления 21-летнего молодого человека, временно зарегистрированного на территории Владимира.Сотрудниками Следственного комитета в тесном взаимодействии с оперативными службами УУР УМВД России по Владимирской области и ОУР МВД России по городу Владимир проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности преступника.Совместная работа принесла положительные результаты, 14 ноября 2019 года подозреваемый, скрывавшийся от следствия, задержан в городе Владимире.В присутствии адвоката он дал признательные показания.В настоящее время проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательств и выявления аналогичных преступлений, совершенных задержанным.Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.