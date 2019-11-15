В квартирах жилых домов запретили предоставление гостиничных услуг

15 ноября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее посуточную аренду квартир на территории России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В квартирах жилых домов также запрещается размещение промышленных производств, гостиниц, а также осуществление миссионерской деятельности. При этом жилые помещения можно использовать для профессиональной и предпринимательской деятельности, если это не нарушает права соседей.