Во Владивостоке электричка буквально снесла грузовик, пересекавший железнодорожный переезд. Уточняется, что водитель транспортного средства намеревался проскочить перед поездом, но не ..

Во Владивостоке электричка буквально снесла грузовик, пересекавший железнодорожный переезд. Уточняется, что водитель транспортного средства намеревался проскочить перед поездом, но не успел.По данным , состав врезался в машину. В результате случившегося два человека получили травмы и теперь находятся под присмотром врачей. Все обстоятельства ЧП выясняются.